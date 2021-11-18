Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Об этом он заявил в четверг, 18 ноября, во время пресс-конференции.

– Два года прошло. Пора идти дальше. Отставка – это мое личное желание и мои планы, – сказал Сенниченко.

Он заявил, что после назначения на эту должность ставил себе планку – два года, и что накануне алгоритмы Facebook ему об этом напомнили.

— Я поставил четкие цели, собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться без меня. Вчера Facebook мне написал: два года прошло. Поэтому пора идти дальше, — сказал он.

Сенниченко также заявил, что решение об отставке никак не связано с приватизацией киевского завода Большевик. Он также рассказал, что после написания заявления об отставке уже встречался с президентом и премьер-министром.

Дмитрий Сенниченко возглавил Фонд госимущества в 2019 году. 18 сентября Кабмин на заседании согласовал внесение в Верховную Раду представления о его назначении.

27 октября бывший завод Большевик был продан на аукционе Фонда государственного имущества за 1,42 млрд грн. Его приобрела компания ООО Дженерал Коммерс, получившая контрольный пакет акций завода (100%).

Тогда в Фонде госимущества отметили, что это первый успешный объект крупной приватизации за последние 15 лет.

Фото: Фонд государственного имущества Украины

Источник: Фонд государственного имущества Украины