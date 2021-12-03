Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины – Витренко

Украина предложила снизить плату за транзит газа своей ГТС, но Газпром не хочет направлять в Европу дополнительные объемы топлива, и здесь проблема не только в том, что с российской компанией у нас “какие-то не такие отношения”.

Об этом рассказал BBC News Украина в Лондоне глава Нафтогаза Юрий Витренко.

– Это геополитический вопрос. Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины – и сейчас, и раньше использовал – и в этом корень проблемы, – заметил он.

По мнению Витренко, Путин изменит свою политику по отношению к Украине только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию – не будет реагировать на шантаж РФ в газовом вопросе и не только.

– Когда Путин увидит сильный Запад, он будет вынужден принять эти европейские правила игры и играть по этим правилам, – подытожил глава Нафтогаза.

В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена продлить контракт на транзит газа с Газпромом на 15 лет. Нынешний контракт действует до 2024 года.

По его словам, Украина предложила увеличить объемы транзита газа в Евросоюз сверх условий действующего документа, а переизбыток поставлять по цене вдвое ниже контрактной.