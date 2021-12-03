Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України – Вітренко

Україна запропонувала зменшити плату за транзит газу через свою ГТС, але Газпром не хоче направляти в Європу додаткові обсяги палива, і тут проблема не лише у тому, що з російською компанією у нас “якісь не такі стосунки”.

Про це розповів ВВС News Україна у Лондоні голова Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Це геополітичне питання. Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України – і зараз, і раніше використовував – і в цьому корінь проблеми, – зауважив він.

На думку Вітренка, Путін змінить свою політику щодо України тілько тоді, коли Захід продемонструє сильну системну позицію – не піддасться на шантаж РФ у газовому питанні і не тільки.

– Коли Путін побачить сильний Захід, він буде змушений прийняти ці європейські правила гри і грати за цими правилами, – підсумував голова Нафтогазу.

У листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір продовжити контракт на транзит газу з Газпромом на 15 років. Чинний контракт діє до 2024 року.

За його словами, Україна запропонувала збільшити обсяги транзиту газу до Євросоюзу понад умови чинного документу, а надлишок транзитувати за удвічі нижчою ціною.