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Запросив до України: про що говорив Зеленський із Орбаном

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати країну з офіційним візитом.

Відповідну заяву він зробив під час телефонних перемовин, які відбулися з нагоди 30-річного ювілею встановлення дипвідносин між двома країнами.

За словами Зеленського, Угорщина стала першою країною, яка погодилася налагодити дипломатичні відносини з Україною.

– Ми завжди пам’ятатимемо цей прояв солідарності та підтримки України, – сказав президент.

Він подякував Орбана за підтримку територіальної цілісності країни.

За словами Зеленського, Україна готова працювати з Угорщиною над реалізацією потенціалу двосторонніх відносин, які слугуватимуть на користь двох народів.

Сторони також говорили про розвиток співробітництва та досягнення прогресу у питаннях, що стоять на порядку денному.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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