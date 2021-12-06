Янукович обжаловал решение Рады о самоустранении с поста президента

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Януковича к Верховной Раде (дело 640/34786/21) относительно постановления о его самоустранении с должности главы государства, принятого еще в 2014 году.

Об этом сообщила в Telegram-канале представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она подчеркнула, что согласно статье 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

– В этом иске заявлены исковые требования “о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения”, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований, — отметила Совгиря.

В ночь с 21 на 22 февраля 2014 года, после расстрела протестующих в центре Киева, Виктор Янукович покинул Украину.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление, согласно которому Янукович неконституционным образом самоустранился от полномочий президента.

Исполняющим обязанности президента Рада назначила Александра Турчинова.