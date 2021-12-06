Янукович оскаржив рішення Ради про самоусунення з посади президента

У Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов колишнього президента Януковича до Верховної Ради (справа 640/34786/21) щодо постанови про його самоусунення з посади глави держави, ухваленої ще в 2014 році.

Про це повідомила у Telegram-каналі представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгіря.

Вона наголосила, що відповідно до статті 22 КАСУ справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

– У цьому позові заявлено позовні вимоги “про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення”, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог, – зазначила Совгіря.

У ніч з 21 на 22 лютого 2014 року, після розстрілу протестувальників на в центрі Києва, Віктор Янукович залишив Україну.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від повноважень президента.

Виконувачем обов’язків президента Рада призначила Олександра Турчинова.