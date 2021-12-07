Украина придерживается такой логики действий, при которой никакие договоренности относительно Украины не должны приниматься без ее участия.

Именно поэтому 6 декабря, накануне видеозвонка президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, телефонный разговор с Блинкеном завершился час назад.

— Логика, которой мы постоянно придерживаемся в отношениях с нашими партнерами, заключается в том, чтобы никакие договоренности по Украине не принимались без Украины, — сказал министр.

По его словам, после того, как состоится разговор Байдена с Путиным, украинская сторона узнает о договоренностях, которых удалось достичь.

— То есть дальше будут контакты на самом высоком уровне. У нас в этом плане с Соединенными Штатами за этот год наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог, — отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба уточнил, что именно таким и был план действий накануне разговора глав США и РФ. Сначала у президента Украины должен был состояться разговор с Энтони Блинкеном, а после разговора глав государств – разговор с Джо Байденом.