Україна дотримується такої логіки дій, за якої жодні домовленості щодо України не повинні ухвалюватися без її участі.

Саме тому 6 грудня, напередодні відеодзвінка президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, телефонна розмова із Блінкеном завершилася годину тому.

– Логіка, якої ми постійно дотримуємося у відносинах із нашими партнерами, полягає в тому, щоб жодні домовленості щодо України не ухвалювалися без України, – сказав міністр.

За його словами, після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, українська сторона довідається про домовленості, яких вдалося досягти.

– Тобто далі будуть контакти на найвищому рівні. У нас у цьому плані із Сполученими Штатами за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний та довірливий діалог, – налогосив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба уточнив, що саме таким і був план дій напередодні розмови глав США та РФ. Спершу у президента України мала відбутися розмова з Ентоні Блінкеном, а після розмови глав держав – розмова із Джо Байденом.