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Факты / Украина / Политика

Президент повторно ввел санкции против самолетов, продолживших летать в Россию

Анастасия Гевко редактор ленты
Президент повторно ввел санкции против самолетов, продолживших летать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о повторных санкциях против компаний-владельцев самолетов, продолжающих летать в Москву из Украину в обход ограничений, наложенных на них ранее. 

Об этом сообщается в указе № 625/2021.

Речь идет о зарегистрированных в США компаниях G200 203 LLC и Alpha Bravo Aviation LLC, а также – Cascade Holding, зарегистрированной на Каймановых островах.

В рамках ограничений предусмотрен запрет на выдачу новых и аннулирование уже существующих разрешений и планов на полеты самолетов № 673DM (s/n 203), № 375AB (s/n 261), а также – T7-CSCD (s\n 2072).

Напомним, в ноябре СНБО ввел санкции против 3 самолетов, летавших в обход санкций, а также – против восьми физлиц, причастных к открытию представительства Никарагуа во временно оккупированном Крыму.

Фото: Офис президента

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