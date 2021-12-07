Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о повторных санкциях против компаний-владельцев самолетов, продолжающих летать в Москву из Украину в обход ограничений, наложенных на них ранее.

Об этом сообщается в указе № 625/2021.

Речь идет о зарегистрированных в США компаниях G200 203 LLC и Alpha Bravo Aviation LLC, а также – Cascade Holding, зарегистрированной на Каймановых островах.

В рамках ограничений предусмотрен запрет на выдачу новых и аннулирование уже существующих разрешений и планов на полеты самолетов № 673DM (s/n 203), № 375AB (s/n 261), а также – T7-CSCD (s

2072).

Напомним, в ноябре СНБО ввел санкции против 3 самолетов, летавших в обход санкций, а также – против восьми физлиц, причастных к открытию представительства Никарагуа во временно оккупированном Крыму.