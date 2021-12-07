Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо повторних санкцій проти компаній-власників літаків, які продовжують літати до Москви з України в обхід обмежень, накладених на них раніше.

Про це повідомляється в указі № 625/2021.

Йдеться про зареєстровані в США компанії G200 203 LLC та Alpha Bravo Aviation LLC, а також Cascade Holding, зареєстровану на Кайманових островах.

В рамках обмежень передбачено заборону на видачу нових та анулювання вже існуючих дозволів та планів на польоти літаків № 673DM (s/n 203), № 375AB (s/n 261), а також – T7-CSCD (s

2072).

Нагадаємо, у листопаді РНБО ввела санкції проти 3 літаків, що літали в обхід санкцій, а також – проти восьми фізосіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа у тимчасово окупованому Криму.