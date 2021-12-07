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Президент повторно ввів санкції проти літаків, які продовжували літати до Росії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Президент повторно ввів санкції проти літаків, які продовжували літати до Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо повторних санкцій проти компаній-власників літаків, які продовжують літати до Москви з України в обхід обмежень, накладених на них раніше.

Про це повідомляється в указі № 625/2021.

Йдеться про зареєстровані в США компанії G200 203 LLC та Alpha Bravo Aviation LLC, а також Cascade Holding, зареєстровану на Кайманових островах.

В рамках обмежень передбачено заборону на видачу нових та анулювання вже існуючих дозволів та планів на польоти літаків № 673DM (s/n 203), № 375AB (s/n 261), а також – T7-CSCD (s\n 2072).

Нагадаємо, у листопаді РНБО ввела санкції проти 3 літаків, що літали в обхід санкцій, а також – проти восьми фізосіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа у тимчасово окупованому Криму.

Фото: Офіс президента

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