Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты разговора президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

– Я считаю, что это положительно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ. По моему мнению, победа Украины заключается в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка. Но самое главное, что мы сейчас видим: есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства, — отметил он во время брифинга.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Вместо запланированного часа они длилась вдвое дольше.

Сразу после завершения общения с Путиным в администрации президента США заявили, что Байден дал четко понять, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать сильным экономическими и другими мерам в случае военной эскалации.

А советник по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме сообщил, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

По его словам, Байден во время видеозвонка прямо заявил Путину, что США все же применят ограничения, если Путин не прекратит наращивать войска возле границ с Украиной.

Больше о последствиях переговоров США и России для Украины — читайте в нашем материале.