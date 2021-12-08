Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив результати розмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

– Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ. На мою думку, перемога України полягає в тому, що США завжли підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо: є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави, – зазначив він під час брифінгу.

7 грудня відбулись переговори президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна. Замість запланованої години вона тривала вдвічі довше.

Відразу після завершення спілкування з Путіним в адміністрації президента США заявили, що Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.

А радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі повідомив, що Сполучені Штати готові застосувати до Російської Федерації такі санкції, яких не було, починаючи з 2014 року.

За його словами, Байден під час відеодзвінка прямо заявив Путіну, що США таки застосують обмеження, якщо Путін не припинить нарощувати війська біля кордонів з Україною.

Більше про наслідки переговорів США та Росії для України – читайте у нашому матеріалі.