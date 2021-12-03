Минобороны Украины создаст аналог агентства НАТО по закупкам

Министерство обороны планирует создать аналог агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок, по примеру NSBI, сказал министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, это одна из первоочередных задач возглавляемого им ведомства.

– Структурно оно будет содержать часть, которая будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая будет отвечать за обеспечение питанием, горючим и т. д. – уточнил глава Минобороны.

Он сообщил, что после 6 декабря в официальных СМИ Минобороны обнародует материалы, в которых подробно раскроет основные шаги по важнейшим направлениям, которые будут предприниматься в течение следующего года.

Страны НАТО будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, заявил несколько дней назад генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, члены Альянса озабочены ситуацией на границах Украины с Россией из-за концентрации войск страны-агрессора.