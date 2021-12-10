Президент України Володимир Зеленський точно радитиметься із суспільством, якщо трапиться якийсь серйозний виклик.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.

– Я не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, у цілому щодо припинення війни, – сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, може трапитись таке, що якась країна пропонуватиме Україні ті чи ті умови.

– На сьогодні цього точно немає. У мене немає жодних секретів від суспільства. Я б із таким не жартував, тому що це дуже важливі речі, що стосуються статусу та наших територій, – заявив очільник країни.

На переконання президента України, референдум в Україні точно відбудеться за умови появи “серйозного виклику”.

У травні Володимир Зеленський уже заявляв про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо ситуації на Донбасі.

За його словами, країна має кілька планів – A, B, C – щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій і людей.