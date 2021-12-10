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Факти / Україна / Політика

Точно радитимусь із суспільством – Зеленський про референдум щодо статусу Донбасу та Криму

Тетяна Забожко редакторка стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський точно радитиметься із суспільством, якщо трапиться якийсь серйозний виклик.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.

– Я не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, у цілому щодо припинення війни, – сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, може трапитись таке, що якась країна пропонуватиме Україні ті чи ті умови.

– На сьогодні цього точно немає. У мене немає жодних секретів від суспільства. Я б із таким не жартував, тому що це дуже важливі речі, що стосуються статусу та наших територій, – заявив очільник країни.

На переконання президента України, референдум в Україні точно відбудеться за умови появи “серйозного виклику”.

У травні Володимир Зеленський уже заявляв про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо ситуації на Донбасі.

За його словами, країна має кілька планів – A, B, C – щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій і людей.

Фото: Офіс президента

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