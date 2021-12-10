Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что его заявление об отставке пока лежит в Верховной Раде.

– Новостей на этот счет нет. Заявление пока лежит, но и продолжаются обсуждения по поводу дальнейших шагов, – заявил он, комментируя информацию главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что глава Минкульта передумал уходить в отставку после беседы с премьер-министром Денисом Шмигалем.

Ткаченко отметил, что после принятия бюджета на 2022 год вопросы выделения средств на развитие культуры теперь не вызывают у него такой обеспокоенности, как раньше.

11 ноября министр Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Среди причин увольнения назвал то, что решение Кабмина об отделении Госкино от МКИП принималось без согласования с ведомством.

Он возглавляет Минкульт с 4 июня 2020 года. До этого был народным депутатом от политической партии Слуга народа, а также председателем Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.