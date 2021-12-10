Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що його заява про відставку поки що лежить у Верховній Раді.

– Новин щодо цього немає. Заява поки що лежить, але й продовжується обговорення щодо подальших кроків, – заявив він, коментуючи інформацію голови фракції Слуга народу Давида Арахамії про те, що глава Мінкульту передумав йти у відставку після бесіди з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Ткаченко зазначив, що після ухвалення бюджету на 2022 рік питання виділення коштів на розвиток культури тепер не викликають у нього такого занепокоєння, як раніше.

11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Серед причин звільнення назвав те, що рішення Кабміну про відокремлення Держкіно від МКІП ухвалювалося без погодження з відомством.

Він очолює Мінкульт із 4 червня 2020 року. До цього був народним депутатом від політичної партії Слуга народу, а також головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.