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Факты / Украина / Политика

Никаких решений по Украине без нее: Байден подтвердил позицию США в разговоре с Зеленским

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

Во время телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского президент США подтвердил приверженность Америки принципу, что без Украины не может быть никаких решений относительно нее.

По данным Белого дома, Байден выразил обеспокоенность стягиванием войск к нашим границам и подчеркнул, что США и их партнеры введут санкции против России в случае усиления военной агрессии против Украины.

Байден отметил о непреклонной преданности Соединенных Штатов Америки суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент США призвал Россию прекратить эскалацию напряженности и согласился, что дипломатия – лучший способ для достижения значительного прогресса по урегулированию войны на Донбассе.

Разговор Зеленского и Байдена

Во время разговора Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили ситуацию на Донбассе, усиление напряженности возле границ Украины и возможные санкции США в случае наступления России.

В частности, Америка решила стать активным участником переговоров по урегулированию мира на Донбассе и прекращению режима огня.

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