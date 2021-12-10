Під час телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського президент США підтвердив відданість Америки принципу, що без України не може бути жодних рішень щодо неї.

За даними Білого дому, Байден висловив занепокоєння через стягування військ до наших кордонів та наголосив, що США та їхні партнери запровадять санкції проти Росії у разі посилення військової агресії проти України.

Байден наголосив про непохитну відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України.

Президент США закликав Росію припинити ескалацію напруженості та погодився, що дипломатія – найкращий спосіб для досягнення значного прогресу щодо врегулювання війни на Донбасі.

Розмова Зеленського та Байдена

Під час розмови Володимир Зеленський та Джо Байден обговорили ситуацію на Донбасі, посилення напруженості біля кордонів України та можливі санкції США у разі наступу Росії.

Зокрема, Америка вирішила стати активним учасником переговорів щодо врегулювання миру на Донбасі та припинення режиму вогню.