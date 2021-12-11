Кулеба указал на стратегическую ошибку НАТО: никакого вторжения в 2014 не было бы

Североатлантический Альянс совершил серьезную ошибку, не предоставив Украине полноценного членства до 2014 года.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это был бы лучший способ гарантировать безопасность не только самой Украины, но и всего евроатлантического пространства, – подчеркнул глава МИД.

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин никогда бы не рискнул пойти на прямую конфронтацию с вооруженными силами Альянса.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что внеблоковый статус Украины не только не остановит агрессивного поведения Москвы, но и может привести к новой эскалации конфликта.

По его словам, лучшим ответом НАТО на российские ультиматумы о вступлении Украины в Североатлантический Альянс – будет их игнорирование.

Глава украинского МИДа напомнил, что Украина закрепляла за собой статус внеблоковости еще в 2010 году, однако это ее не защитило от аннексии Крыма Россией и оккупации части Донецкой и Луганской областей.