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Факты / Украина / Политика

Кулеба указал на стратегическую ошибку НАТО: никакого вторжения в 2014 не было бы

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Дмитро Кулеба

Североатлантический Альянс совершил серьезную ошибку, не предоставив Украине полноценного членства до 2014 года.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это был бы лучший способ гарантировать безопасность не только самой Украины, но и всего евроатлантического пространства, – подчеркнул глава МИД.

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин никогда бы не рискнул пойти на прямую конфронтацию с вооруженными силами Альянса.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что внеблоковый статус Украины не только не остановит агрессивного поведения Москвы, но и может привести к новой эскалации конфликта.

По его словам, лучшим ответом НАТО на российские ультиматумы о вступлении Украины в Североатлантический Альянс – будет их игнорирование.

Глава украинского МИДа напомнил, что Украина закрепляла за собой статус внеблоковости еще в 2010 году, однако это ее не защитило от аннексии Крыма Россией и оккупации части Донецкой и Луганской областей.

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Источник: Голос Америки

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