Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре 17 декабря обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги международных партнеров для деэскалации и мирного урегулирования на Донбассе.

Джонсон в очередной раз подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а Зеленский поблагодарил британского премьера за дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей агрессии РФ против нашего государства.

– Ценим лидерство Великобритании, в частности в рамках председательства в Группе семи, в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ, – сказал глава государства.

Среди прочего лидеры обсудили энергетическую безопасность в Европе и выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования Северного потока-2 как оружия.

Зеленский и Джонсон положительно оценили взаимодействие в развитии оборонных возможностей Украины, а также отметили существенный рост двустороннего товарооборота с начала действия Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Президент возобновил приглашение Джонсону посетить Украину в следующем году.

На днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что повторное военное вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира.

Он сообщил, что 13 декабря предупредил президента РФ Владимира Путина о жестких экономических санкциях G7 в случае, если Кремль решится на агрессивные действия в отношении Украины, и неизбежном наращивании сил НАТО в периферийных регионах.