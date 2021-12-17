Зеленський обговорив з Джонсоном ситуацію на Донбасі та енергобезпеку

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові 17 грудня обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки міжнародних партнерів для деескалації та мирного врегулювання на Донбасі.

Джонсон вкотре підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а Зеленський подякував британському прем’єру за дипломатичні зусилля задля запобігання подальшій агресії РФ проти нашої держави.

– Цінуємо лідерство Великої Британії, зокрема в межах головування у Групі семи, у формуванні єдиної скоординованої відповіді західних партнерів на дії РФ, – сказав глава держави.

Серед іншого, лідери обговорили енергетичну безпеку в Європі та висловили спільну позицію щодо неприйнятності використання Північного потоку-2 як зброї.

Зеленський і Джонсон позитивно оцінили взаємодію у розвитку оборонних спроможностей України, а також відзначили суттєве зростання двостороннього товарообігу з початку дії Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Президент поновив запрошення Джонсону відвідати Україну наступного року.

Днями прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повторне воєнне вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для всього світу.

Він повідомив, що 13 грудня попередив президента РФ Володимира Путіна про жорсткі економічні санкції G7 у разі, якщо Кремль зважиться на агресивні дії у бік України, та неминуче нарощування сил НАТО у периферійних регіонах.