Для предупреждения вероятной эскалации со стороны России нужно вводить мощные превентивные санкции, а не реагировать постфактум.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Люблинского треугольника.

– Реакция некоторых европейских лидеров и некоторых лидеров Альянса такова, что если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украине, то мы (Евросоюз и НАТО. – Ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и зачем это нужно? – подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он привел ситуацию с миграционным кризисом на границе между Беларусью, Польшей и Литвой. По словам Зеленского, в этом случае страны Евросоюза и НАТО без лишней бюрократии быстро отреагировали, и были введены серьезные санкции.

Президент Украины напомнил и об угрозе размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Зеленский отметил, что без серьезной реакции Запада (мощных санкций) президент РФ Владимир Путин не сделает шаг назад.

– Поэтому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы даже не было никакой мысли по поводу эскалации в любом регионе. Потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной, а с любым государством Евросоюза, — подытожил Зеленский.

Как известно, 7 декабря состоялись переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Их темой было и наращивание войск РФ у границ Украины. После переговоров в Белом доме заявили, что в случае вторжения готовы применить такие санкции против России, каких не было с 2014 года.

Президент США Джо Байден впоследствии заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о разрушительных экономических и имиджевых последствиях для РФ в случае вторжения в Украину.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России. Речь идет об углублении и расширении санкций.