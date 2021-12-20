Для попередження ймовірної ескалації з боку Росії потрібно запроваджувати потужні превентивні санкції, а не реагувати постфактум.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Люблінського трикутника.

– Реакція деяких європейських лідерів та деяких лідерів Альянсу така, що якщо Путін продовжуватиме ескалацію, наприклад, в Україні, то ми (Євросоюз і НАТО. – Ред.) потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно? – наголосив Зеленський.

Для прикладу він навів ситуацію з міграційною кризою на кордоні між Білоруссю, Польщею та Литвою. За словами Зеленського, в цьому випадку країни Євросоюзу та НАТО без зайвої бюрократії, швидко відреагували, та були запроваджені серйозні санкції.

Президент України пригадав і про загрозу розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Зеленський зазначив, що без серйозної реакції Заходу (потужних санкцій) президент РФ Володимир Путін не зробить крок назад.

– Тому вважаю: навпаки, повинні бути потужні превентивні речі, потужні, серйозні санкції, щоб навіть не було жодної думки щодо ескалації в будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що вже питання пов’язане не тільки з Україною, а з будь-якою державою Євросоюзу, – підсумував Зеленський.

Як відомо, 7 грудня відбулися переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Їх темою було й нарощування військ РФ біля кордонів України. Після перемовин у Білому домі заявили, що в разі вторгнення готові застосувати такі санкції проти Росії, яких не було з 2014 року.

Президент США Джо Байден згодом заявив, що попередив російського лідера Володимира Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки для РФ в разі вторгнення в Україну.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, повідомила, що будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії. Йдеться про поглиблення та розширення санкцій.