Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последний год Украина заключила 11 соглашений о наращивании собственной добычи газа. Об этом сегодня глава правительства сказал на конференции Дипломатия 30. Стратегия сильного государства.

– За последний год Украина заключила 11 соглашений о распределении продукции для наращивания собственной добычи газа. Украина имеет достаточный потенциал, чтобы обеспечить себя собственным энергетическим ресурсом, — отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, соглашения о разделе продукции запланированы в сферах добычи и переработки критического сырья. Украина в этом направлении имеет значительные преимущества. Однако достаточно важно продолжать привлекать иностранных инвесторов, которые на условиях партнерства с государством будут строить инфраструктуру в Украине и инвестировать в добычу и переработку полезных ископаемых.

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Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что Украине хватит энергоресурсов (газа и угля) для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.