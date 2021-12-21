По состоянию на вторник, 21 декабря, ни на одной из 12 тепловых электростанций (ТЭС) Украины нет минимальных запасов угля.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства энергетики Украины.

Согласно графику Минэнерго, на украинских ТЭС не соблюдены гарантированные (минимальные) запасы угля.

Они должны соответствовать 10-ти или 20-дневным объемам потребления (согласно Порядку формирования прогнозного баланса электрической энергии объединенной энергетической системы Украины).

Хотя по сравнению с показателями прошлой недели фактические запасы угля на ТЭС несколько выросли. Так, по состоянию на 14 декабря они составляли 459,6 тыс. тонн, а сейчас – 463,4 тыс. тонн.

За неделю фактические запасы угля больше всего выросли на Углегорской ТЭС (Центрэнерго): с 7,8 тыс. тонн до 28,4 тыс. тонн.

Кроме того, пополнились угольные запасы: Славянской (Донбассэнерго), Трипольской (Центрэнерго), Запорожской (ДТЭК) и Кураховской (ДТЭК) ТЭС.

На других теплоэлектростанциях фактические запасы угля сократились.

В то же время глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заверил сегодня на брифинге, что ситуация в энергетике стабильна. По его словам, запасы угля на ТЭС Украины в течение декабря выросли на 15% (в Украину уже поступило около 400 тыс. тонн).

– Ситуация в энергетике стабильна, и мы четко понимаем, как проходить этот отопительный сезон… В течение декабря склад угля вырос на около 15%. И это происходит благодаря тому, что есть системный импорт морским путем… По состоянию на сегодняшний день в Украину поступило уже 6 судов – это около 400 тыс. тонн угля. А до конца года мы ожидаем заход еще 4 судов с почти 300 тыс. тонн угля, — отметил Галущенко.

По расчетам Минэнерго, в декабре потребление угля в Украине составит 1 млн 800 тыс. тонн, а поступление – более 2 млн тонн (из которых 1 млн 550 тыс. – это собственная добыча).

Недавно премьер Денис Шмыгаль также заверил, что Украине хватит энергоресурсов (газа и угля) для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Фото: Минэнерго