Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній рік Україна уклала 11 угод щодо нарощення власного видобутку газу. Про це сьогодні очільник уряду сказав на конференції Дипломатія 30. Стратегія сильної держави.

– За останній рік Україна уклала 11 угод про розподіл продукції для нарощення власного видобутку газу. Україна має достатній потенціал, щоб забезпечити себе власним енергетичним ресурсом, — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, угоди про розподіл продукції заплановані у сферах видобутку та переробки критичної сировини. Україна у цьому напрямку має значні інвестиційні переваги. Проте досить важливо продовжувати залучати іноземних інвесторів, які на умовах партнерства з державою будуватимуть інфраструктуру в Україні та інвестуватимуть у видобуток й переробку корисних копалин.

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Раніше прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що Україні вистачить енергоресурсів (газу та вугілля) для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.