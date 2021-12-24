Кириенко вместо Титарчука: назначена новая и. о. главы Налоговой службы

Госсекретарь Министерства финансов Украины Дмитрий Самоненко 24 декабря представил новую исполняющую обязанности председателя Государственной налоговой службы (ГНС) – Татьяну Кириенко.

– Думаю, что специалисты налоговой будут с пониманием относиться к неизбежным изменениям, которые будут происходить в ее деятельности. Уверена, что наша работа, ваш профессиональный подход, коллеги позволят с честью выполнить поставленные задачи, – сказала Татьяна Кириенко.

Она также заявила, что на новой должности планирует делать упор на обеспечении перевыполнения определенных индикативов по поступлениям в бюджет.

Сделать это она планирует за счет эффективного администрирования налогов и недопущения противоправных действий в деятельности ГНС.

Татьяна Кириенко заняла эту должность вместо Михаила Титарчука, назначенного 25 ноября.

Ранее Кириенко занимала должность заместительницы председателя. В 2020 году она была членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

У нее юридическое и экономическое образование, есть опыт работы в терподразделениях Министерства внутренних дел, ГНС и КГГА.

Она проходила спецподготовку как кандидат в судьи.

Напомним, в ноябре Кабмин отменил решение о признании Евгения Олейникова победителем конкурса на должность главы Налоговой службы с результатом в 11,23 балла.

После этого у Олейникова прошли обыски Национального антикоррупционного бюро.

В СМИ связывали их с так называемыми скрутками, а также – уклонением от уплаты налогов.

Олейников, комментируя обыски, отмечал, что НАБУ подозревает его в причастности к прикрытию незаконной деятельности группы предприятий.

Фото: ГНС

Источник: ГНС