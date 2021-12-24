Кірієнко замість Тітарчука: призначено нову в. о. глави Податкової служби

Держсекретар Міністерства фінансів України Дмитро Самоненко 24 грудня представив нову виконувачку обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) – Тетяну Кірієнко.

– Думаю, що фахівці податкової будуть з розумінням ставитись до неминучих змін, які відбуватимуться у її діяльності. Упевнена, що наша робота, як і ваш професійний підхід, колеги, дозволять із честю виконати поставлені завдання, – наголосила Тетяна Кирієнко.

Вона також заявила, що на новій посаді планує наголошувати на забезпеченні перевиконання певних індикативів щодо надходжень до бюджету.

Зробити це вона планує за рахунок ефективного адміністрування податків та недопущення протиправних дій у діяльності ДПС.

Тетяна Кірієнко обійняла цю посаду замість Михайла Тітарчука, призначеного 25 листопада.

Раніше Кірієнко обіймала посаду заступника голови. У 2020 році вона була членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Має юридичну та економічну освіту, а також досвід роботи в терпідрозділах Міністерства внутрішніх справ, ДПС та КМДА.

Вона проходила спецпідготовку як кандидат у судді.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін скасував рішення про визнання Євгена Олейнікова переможцем конкурсу на посаду голови Податкової служби з результатом 11,23 бала.

Після цього в Олейнікова відбулися обшуки Національного антикорупційного бюро.

У ЗМІ пов’язували їх із так званими скрутками, а також ухиленням від сплати податків.

Олейніков, коментуючи обшуки, зазначав, що НАБУ підозрює його у причетності до прикриття незаконної діяльності групи підприємств.

Фото: ДПС

Джерело: ДПС