Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 29 декабря.

– Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией, – говорится в сообщении.

.@SecBlinken spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa about Russia’s military buildup on Ukraine’s borders, efforts to peacefully resolve the conflict in eastern Ukraine, and upcoming diplomatic engagements with Russia. https://t.co/OFQ066EpMl — Ned Price (@StateDeptSpox) December 29, 2021

Напомним, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об общих военных учениях в Беларуси после Нового года.

При этом в начале декабря Лукашенко заявил, что собирается провести совместные учения с армией РФ возле северных границ Украины.

Ранее западные СМИ обнародовали информацию о том, что Россия продолжает наращивать войска вблизи границ Украины.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 км от госграницы Украины находятся до 122 тыс. российских военных, а в 400 км от границы – еще 143,5 тыс. военнослужащих РФ.