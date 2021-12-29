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Факты / Украина / Политика

Блинкен и Зеленский провели переговоры о Донбассе и возможном нападении РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 29 декабря.

– Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией, – говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об общих военных учениях в Беларуси после Нового года.

При этом в начале декабря Лукашенко заявил, что собирается провести совместные учения с армией РФ возле северных границ Украины.

Ранее западные СМИ обнародовали информацию о том, что Россия продолжает наращивать войска вблизи границ Украины.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 км от госграницы Украины находятся до 122 тыс. российских военных, а в 400 км от границы – еще 143,5 тыс. военнослужащих РФ.

Фото: Getty Images

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