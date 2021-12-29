Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським у середу, 29 грудня.

– Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією, – йдеться у повідомленні.

.@SecBlinken spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa about Russia’s military buildup on Ukraine’s borders, efforts to peacefully resolve the conflict in eastern Ukraine, and upcoming diplomatic engagements with Russia. https://t.co/OFQ066EpMl — Ned Price (@StateDeptSpox) December 29, 2021

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про спільні військові навчання в Білорусі після Нового року.

На початку грудня Лукашенко заявляв, що має намір провести спільні навчання з армією РФ біля північних кордонів України.

Раніше західні ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Росія продовжує нарощувати війська поблизу кордонів України.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, за 200 км від держкордону України перебувають до 122 тис. російських військових, а за 400 км від кордону – ще 143,5 тис. військовослужбовців РФ.