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Факти / Україна / Політика

Розвалити Україну на частини – для Путіна завдання номер один – Данілов

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне за допомогою внутрішньої дестабілізації розвалити Україну на дві-три частини.

– Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні, – заявив він.

За його словами, для Путіна – це завдання, яке стоїть на першому місці.

– Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові, – додав секретар РНБО.

Данілов каже, що скупчення російських військ на кордоні, яке зараз спостерігається, недостатньо для вторгнення.

– Є певні переміщення військ, але це для нас не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було щонайменше у три, чотири, п’ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні, – підсумував він.

Раніше Данілов повідомив, що на відстані 200 км від держкордону України перебувають до 122 тис. російських військових, а за 400 км від кордону – ще 143,5 тис. військовослужбовців РФ.

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Джерело: Настоящее время

Фото: УНІАН

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