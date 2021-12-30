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РНБО запровадила санкції проти компаній, що будували Керченський міст

Валентина Летяк редакторка стрічки
олексій данілов

Рада нацбезпеки та оборони на засіданні 30 грудня запровадила санкції щодо компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту в окупованому Криму.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

– Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповідав про застосування персональних санкцій щодо людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство до громадян України, до преставників компаній, які безпосередньо брали участь у будівництві Керченського мосту, й інші заходи, – уточнив він.

За його словами, на засіданні також внесли зміни до санкцій щодо чотирьох осіб, зокрема жінок, які змінили прізвища.

Загалом на РНБО сьогодні розглянули 21 питання.

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