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Факты / Украина / Политика

Алексей Сухачев назначен директором ГБР – указ президента

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Сухачов

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова директором ГБР. Соответствующий указ №691/2021 глава государства подписал 31 декабря.

Указ щодо директора ДБР

Алексей Сухачев – заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Исполнял обязанности директора ГБР с 22 сентября 2020 года, а до этого – с августа – занимал должность заместителя директора Бюро.

В 2017-2019 годах он был заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Затем два года проходил военную службу в Службе внешней разведки.

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Источник: Офис президента

Фото: ГБР

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