Алексей Сухачев назначен директором ГБР – указ президента

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова директором ГБР. Соответствующий указ №691/2021 глава государства подписал 31 декабря.

Алексей Сухачев – заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Исполнял обязанности директора ГБР с 22 сентября 2020 года, а до этого – с августа – занимал должность заместителя директора Бюро.

В 2017-2019 годах он был заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Затем два года проходил военную службу в Службе внешней разведки.