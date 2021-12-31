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Олексія Сухачова призначено директором ДБР – указ президента

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Сухачов

Президент Володимир Зеленський призначив виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором ДБР. Відповідний указ №691/2021 глава держави підписав 31 грудня.

– Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років, – йдеться в документі.

Указ щодо директора ДБР

Олексій Сухачов – заслужений юрист України, доктор юридичних наук, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові.

Виконував обов’язки директора ДБР з 22 вересня 2020 року, а до цього – з серпня – обіймав посаду заступника директора Бюро.

У 2017-2019 роках він був заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. Потім два роки проходив військову службу у Службі зовнішньої розвідки.

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Джерело: Офіс президента

Фото: ДБР

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