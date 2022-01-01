Зброя та тренінги: США нададуть Україні додаткову допомогу у 2022 році

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 2022 року додаткову фінансову допомогу.

Про це розповіла в одному із інтерв’ю посол України в США Оксана Маркова.

За її словами, про суму та інші деталі додаткової допомоги поки що говорити рано.

— Це якраз та допомога, завдяки якій ми отримуємо спільні тренінги, озброєння, Javelin, – наголосила Маркова.

За словами дипломатки, Україна та США працюватимуть над тим, щоб перелік озброєння було розширено.

Вона розповіла, що в рамках військово-технічного співробітництва між двома державами Україна має можливість отримати ті предмети та зброю, які є необхідними. Ця допомога не входитиме до тієї, яка була прописана в оборонному бюджеті США.

Нагадаємо, 15 грудня американський Сенат ухвалив оборонний бюджет, який має на увазі виділення Україні $300 млн.

Законопроект тоді підтримали 89 сенаторів, а 10 законодавців виступили проти.

Більше того, Держприкордонслужба та посольство США домовилися про реалізацію проекту технічної допомоги у розмірі $20 млн, у рамках якого гроші будуть виділені на зміцнення українського кордону.