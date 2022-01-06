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Факты / Украина / Политика

На имущество Порошенко наложен арест

Валентина Летяк редактор ленты
На имущество Порошенко наложен арест

Печерский райсуд Киева решил наложить арест на имущество пятого президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

Соответствующее решение оглашено во время судебного заседания 6 января 2022 года.

То есть суд поддержал ходатайство прокурора относительно наложения ареста на имущество народного депутата, подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму.

Во время оглашения определения судья перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые налагается арест. Среди них – квартиры в Виннице и Киеве, дом в Козине, земельные участки, акции в частных компаниях.

По ее словам, решение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Весь текст обнародуют 14 января 2022 года в 12.00.

Адвокаты Петра Порошенко уже заявили, что подадут апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об аресте его имущества, а также обратятся в Европейский суд по правам человека.

Адвокат Игорь Головань считает, что суд вынес свое определение на основании поддельных документов, которые были ему переданы. По словам юриста, те, кто принес эти документы и принял их, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Сегодня Петр Порошенко, находящийся сейчас за границей, сообщил, что вернется в Украину 17 января.

Политик написал в Facebook, что планирует встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой, а также прийти в суд в рамках дела, в котором ему сообщили о подозрении в государственной измене.

20 декабря 2021 года Порошенко объявили подозрение по ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса.

В частности, речь идет о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса и о содействии террористическим организациям “ЛДНР”.

24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

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Источники: Офис генпрокурора, Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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