Печерский райсуд Киева решил наложить арест на имущество пятого президента Украины, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

Соответствующее решение оглашено во время судебного заседания 6 января 2022 года.

То есть суд поддержал ходатайство прокурора относительно наложения ареста на имущество народного депутата, подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму.

Во время оглашения определения судья перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые налагается арест. Среди них – квартиры в Виннице и Киеве, дом в Козине, земельные участки, акции в частных компаниях.

По ее словам, решение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Весь текст обнародуют 14 января 2022 года в 12.00.

Адвокаты Петра Порошенко уже заявили, что подадут апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об аресте его имущества, а также обратятся в Европейский суд по правам человека.

Адвокат Игорь Головань считает, что суд вынес свое определение на основании поддельных документов, которые были ему переданы. По словам юриста, те, кто принес эти документы и принял их, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Сегодня Петр Порошенко, находящийся сейчас за границей, сообщил, что вернется в Украину 17 января.

Политик написал в Facebook, что планирует встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой, а также прийти в суд в рамках дела, в котором ему сообщили о подозрении в государственной измене.

20 декабря 2021 года Порошенко объявили подозрение по ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса.

В частности, речь идет о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса и о содействии террористическим организациям “ЛДНР”.

24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.