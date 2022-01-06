Печерський райсуд Києва вирішив накласти арешт на майно п’ятого президента України, лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка.

Відповідне рішення оголошено під час судового засідання 6 січня 2022 року.

Тобто суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно народного депутата, підозрюваного у державній зраді та сприянні тероризму.

Під час оголошення ухвали суддя перерахувала все майно та активи п’ятого президента, на які накладається арешт. Серед них – квартири у Вінниці та Києві, будинок у Козині, земельні ділянки, акції у приватних компаніях.

За її словами, рішення може бути оскаржено в суді апеляційної інстанції.

Весь текст мають оприлюднити 14 січня 2022 року о 12.00.

Адвокати Петра Порошенка вже заявили, що подадуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про арешт його майна, а також звернуться до Європейського суду з прав людини.

Адвокат Ігор Головань вважає, що суд виніс свою ухвалу на підставі підроблених документів, які були йому передані. За словами юриста, ті, хто приніс ці документи та прийняв їх, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Сьогодні Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, повідомив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик написав у Facebook, що планує зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, а також прийти до суду в межах справи, в якій йому повідомили про підозру в державній зраді.

20 грудня 2021 року Порошенку оголосили підозру за ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу.

Зокрема, йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу та сприяння терористичним організаціям “ЛДНР”.

24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку із можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.