МИД должен обеспечить надлежащую защиту украинцев в Казахстане – омбудсмен

Министерство иностранных дел Украины должно оказать поддержку украинцам, которые находятся на территории Казахстана, охваченного протестами.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова. Она уточнила, что многие наши граждане также надеются на помощь Посольства Украины в Республике Казахстан.

— Выражаю глубокую обеспокоенность в связи с массовыми протестами в Казахстане, во время которых могут пострадать граждане Украины… В случае необходимости, принять исчерпывающие меры, в частности – при поддержке международных партнеров, для обеспечения и восстановления прав граждан Украины на территории Казахстана, — написала Людмила Денисова.

Как отметила омбудсмен, самым главным в омуте протестов должно оставаться право человека на жизнь. Для защиты этого права стороны конфликта должны воздержаться от дальнейшей эскалации противостояния.

Цитируя местные СМИ, Людмила Денисова отметила, что время протестов в Казахстане было убито 26 и ранено 18 протестующих, тогда как потери правоохранителей – 18 убитых, 748 раненых.

Отметим, что 5 января глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сообщений от украинцев в Казахстане об угрозе их жизни пока не поступало.

В то же время, он призвал граждан Украины избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни.