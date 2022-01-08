МЗС має забезпечити належний захист українців в Казахстані – омбудсмен

Міністерство закордонних справ України має надати підтримку тим українцям, які перебувають на території Казахстану, охопленого протестами.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова. Вона уточнила, що багато наших громадян також надіяться на допомогу Посольство України в Республіці Казахстан.

– Висловлюю глибоке занепокоєння у зв’язку з масовими протестами в Казахстані, під час яких можуть постраждати громадяни України… У разі потреби, вжити вичерпних заходів, зокрема – за підтримки міжнародних партнерів, для забезпечення та відновлення прав громадян України на території Казахстану”, – написала Людмила Денісова.

Як зауважила омбудсмен, найголовнішим у вирі протестів має залишатися право людини на життя. Аби захистити це право, сторони конфлікту повинні утриматися від подальшої ескалації протистояння.

Цитуючи місцеві ЗМІ, Людмила Денісова зазначила, що час протестів у Казахстані було убито 26 та поранено 18 протестувальників, тоді як втрати правоохоронців – 18 убитих, 748 поранених.

Зазначимо, що 5 січня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повідомлень від українців у Казахстані про загрозу їхньому життю поки не надходило.

Водночас він закликав громадян України уникати участі в масових заходах, які можуть загрожувати їхньому життю.