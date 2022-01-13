Суд изберет меру пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину — ГБР

Государственное бюро расследований заявило о готовности избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Политик вернется в Украину 17 января.

В заявлении ГБР говорится, что поведение Петра Порошенко можно расценивать как уклонение подозреваемым от своих процессуальных обязанностей. Таким образом, это может стать основанием применить более строгую меру пресечения.

— В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следователем… Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане, в том числе народные депутаты, равны перед законом, — говорится в сообщении.

Глава Европейской солидарности Петр Порошенко анонсировал свое возвращение в Украину на странице в Facebook еще 6 января.

На официальной странице партии сторонники пятого президента организовали событие, чтобы встретить его в аэропорту Жуляны, куда самолет с Петром Порошенко приземлится в 9 утра 17 января.

Подозрение для Порошенко

Уголовное дело против пятого президента и действующего народного депутата Украины Петра Порошенко было возбуждено в декабре. Дело было открыто сразу по трем статьям.

Речь идет о ч. 1 ст. 111 (Государственное предательство), ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК Украины.

По данным следствия, в 2014 году, когда на Донбассе уже шла война, из-за действий Петра Порошенко якобы были сорваны поставки угля из ЮАР и организованы поставки с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий, однако политик скрылся от правоохранителей на автомобиле с собственным водителем. В тот же день стало известно, что Петр Порошенко покинул Украину.