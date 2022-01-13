Суд обере запобіжний захід Порошенку у день його поверення в Україну – ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про готовність обрати запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка. Політик повернеться до України 17 січня.

У заяві ДБР йдеться, що поведінку Петра Порошенка можна розцінювати як ухилення підозрюваним від своїх процесуальних обов’язків. Таким чином, це може стати підставою застосувати більш суворий запобіжний захід.

– У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею… Згідно зі статтею 24 Конституції України, всі громадяни, у тому числі народні депутати, є рівними перед законом, – йдеться у повідомленні.

Очільник Європейської солідарності Петро Порошенко анонсував своє повернення до України на сторінці у Facebook ще 6 січня.

На офіційній сторінці партії прихильники п’ятого президента організували подію, аби зустріти його в аеропорту Жуляни, куди літак із Петром Порошенко приземлиться о 9 ранку 17 січня.

Підозра для Порошенко

Кримінальну справу проти п’ятого президента та чинного народного депутата України Петра Порошенка було відкрито у грудні. Провадження ж було відкрите одразу за трьома статтями.

Йдеться про ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК України.

За даними слідства, у 2014 році, коли на Донбасі уже тривала війна, через дії Петра Порошенко нібито було зірвано постачання вугілля з ПАР і організовано поставки з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення процесуальних дій, однак політик втік від правоохоронців на автомобілі з власним водієм. Того ж дня стало відомо, що Петро Порошенко покинув Україну.