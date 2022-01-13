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Факты / Украина / Политика

Россия не отпугнула, а мобилизовала: Данилов о помощи Украине от Запада

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Олексій Данилов

Украина может постоянно рассчитывать на помощь западных партнеров, несмотря на то, что та предоставляется с разной интенсивностью.

Такое заявление в одном из интервью сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

— Нам хотелось бы получать больше помощи, особенно, на фоне той, которую получил Афганистан до Талибана. В этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом, – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, наращивание присутствия российских войск возле украинской границы сыграло злую шутку с РФ. Москва, как считает Данилов, вместо того, чтобы отпугнуть страны Запада, наоборот мобилизовала и даже разозлила их.

Он добавил, что Украина всегда выражает благодарность за поддержку и рассчитывает на ее продолжение, особенно, со стороны НАТО.

— Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, которые наращивают возможности проведения разведмероприятий на украинской территории, – подчеркнул он.

Данилов обратил внимание на важность проведения таких военных учений, как мероприятия, проводимые силами НАТО совместно с Украиной. По его словам, они заставляют Россию нервничать.

Напомним, Данилов также считает, что у президента РФ Владимира Путина есть глобальный план относительно Украины.

По словам секретаря СНБО, глава Кремля стремится к внутренней дестабилизации в Украине.

Он также считает, что в настоящий момент Москве сложно это сделать, поскольку в Украине закрыли пропагандистские телеканалы и провели превентивные процедуры.

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Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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