У Путина есть глобальный план относительно Украины – Данилов

Президент РФ Владимир Путин, если говорить глобально, хочет восстановить советскую империю, что без Украины невозможно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Какой план у Путина? Он достаточно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства. Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что нужно украинский вопрос уже решать, – подчеркнул он.

По его словам, прежде всего президент РФ стремится к внутренней дестабилизации в нашей стране, “чтобы сделать свое черное дело”.

– Глобально, у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится, то есть она может быть, но карликовая. Но, прежде чем посягать на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами, – считает Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас Кремлю сложно дестабилизировать ситуацию за счет сил, аффилированных с РФ после закрытия телеканалов, после определенных превентивных процедур, поэтому он делает это посредством энергетического шантажа.

По данным Conflict Intelligence Team, Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы. Аналитики CIT за последнюю неделю зафиксировали в социальных сетях около 30 видео, подтверждающих это.

Техника, перевозимая автопутями и железной дорогой, достаточно разнообразна: грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня Град и Ураган. Кроме того, на видео из Новосибирска заметили, скорее всего, ЗРК Тор или зенитную самоходную установку Шилка.