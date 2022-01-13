Росія не налякала, а мобілізувала: Данілов про допомогу Україні від Заходу

Україна може постійно розраховувати на допомогу західних партнерів, незважаючи на те, що вона надається з різною інтенсивністю.

Таку заяву в одному із інтерв’ю зробив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

– Нам хотілося б більше отримувати допомогу, особливо на тлі тієї, яку отримав Афганістан до Талібану. У цьому випадку американська зброя точно виявилася б у міцних руках, які б її не покинули при першій зустрічі з ворогом, – зазначив Данілов.

За словами голови РНБО, нарощування присутності російських військ біля українського кордону зіграло злий жарт із РФ. Москва, як вважає Данілов, замість того, щоб налякати країни Заходу, навпаки, мобілізувала й навіть розлютила їх.

Він додав, що Україна завжди висловлює подяку за підтримку та розраховує на її продовження, особливо з боку НАТО.

– Це стосується матеріальної допомоги, особливо у частині повітряно-військової оборони та засобів боротьби з російськими безпілотниками, які нарощують можливості проведення розвідзаходів на українській території, – наголосив він.

Данілов звернув увагу на важливість проведення таких військових навчань, як заходи, що проводяться силами НАТО спільно з Україною. За його словами, вони змушують Росію нервувати.

Нагадаємо, Данілов також вважає, що президент РФ Володимир Путін має глобальний план щодо України.

За словами голови РНБО, глава Кремля прагне внутрішньої дестабілізації в Україні.

Він також вважає, що зараз Москві складно це зробити, оскільки в Україні закрили пропагандистські телеканали та провели превентивні заходи.