У нас таке сім років: Данілов прокоментував втручання РФ у ситуацію в Казахстані

Використання Росією своєї армії для відкритих дій за межами власних кордонів, як це відбувалося в Казахстані, може бути новим явищем для будь-кого, крім України.

Про це в одному із інтерв’ю сказав секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

– Армія Росії фактично відкрито бореться проти України вже сім років. Триколори на російських танках в окупованому Криму чи на Донбасі не видно лише деяким, особливо засліпленим російським газом політикам, – наголосив Данілов.

За його словами, Україна із таким явищем стикається вже віддавна. Він вважає, що лише час може показати, наскільки готові до такого повороту подій казахські та азіатські партнери країни.

Данілов вважає, що використання ОДКБ у Казахстані потребує окремої уваги для відпрацювання дієвих механізмів реагування.

– У президента відбулася розширена нарада з керівниками сектору безпеки та оборони, на якій розглядалися події у Казахстані та було надано відповідні доручення, – наголосив він.

За словами Данілова, президент України уважно стежить за ситуацією в Казахстані та приділяє цьому питанню багато уваги.

Нагадаємо, раніше Данілов також сказав, що Україна розраховує на допомогу західних партнерів від російської агресії, якої періодично буває недостатньо.

За його словами, РФ не змогла, як мала намір, залякати країни Заходу, а лише їх розлютила власними діями.

Він також вважає, що президент Росії Володимир Путін має глобальний план щодо України.

Фото: РНБО