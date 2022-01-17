Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
Об этом он заявил в комментарии 4 каналу.
По его словам, информация пока неофициальная, а предпосылкой для увольнения стали “личные причины”.
Алексей Арестович уточнил, что в следующей встрече ТКГ по Донбассу участия принимать уже не будет.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года.
Спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу стал месяцем раньше – с 28 октября 2020 года.
Источник: 4 канал