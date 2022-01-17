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Факты / Украина / Политика

По личным причинам: Арестович уволился с должности советника в ОП и спикера в ТКГ

Татьяна Забожко редактор ленты
арестович

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Об этом он заявил в комментарии 4 каналу.

По его словам, информация пока неофициальная, а предпосылкой для увольнения стали “личные причины”.

Алексей Арестович уточнил, что в следующей встрече ТКГ по Донбассу участия принимать уже не будет.

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года.

Спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу стал месяцем раньше – с 28 октября 2020 года.

Источник: 4 канал

Фото: УНИАН

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