Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Об этом он заявил в комментарии 4 каналу.

По его словам, информация пока неофициальная, а предпосылкой для увольнения стали “личные причины”.

Алексей Арестович уточнил, что в следующей встрече ТКГ по Донбассу участия принимать уже не будет.

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года.

Спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу стал месяцем раньше – с 28 октября 2020 года.

Источник: 4 канал