Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента та спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Про це він заявив у коментарі 4 каналу.

За його словами, інформація поки неофіційна, а передумовою для звільнення стали “особисті причини”.

Олексій Арестович уточнив, що в наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу участі брати вже не буде.

Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони із 1 грудня 2020 року.

Спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу став на місяць раніше – з 28 жовтня 2020 року.

Джерело: 4 канал