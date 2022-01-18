Единственный, кто выиграет от внутреннего противостояния в стране, которое обострилось из-за оглашения подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, – это глава РФ Владимир Путин.

Такое мнение в эфире Свободы слова на ICTV высказал народный депутат Сергей Рахманин.

– Мне очень не хотелось бы, чтобы внутреннее противостояние в стране превратилось во внутреннюю войну. Потому что единственный, кто от этого выиграет, – это Путин, – отметил нардеп.

По его словам, ситуация, которая происходит сейчас, является попыткой открыть второй фронт внутри Украины.

– Это может существенно осложнить ситуацию. И в канун возможной войны, которой не хочется, но которая очень реальна, эта ситуация действительно может облегчить врагу жизнь, – предостерег Сергей Рахманин.

19 января в 14.00 продолжится судебное заседание Печерского районного суда Киева, во время которого должны избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Сделать это во время заседания 17 января, которое длилось с утра до позднего вечера, не удалось.

Слушание началось после того, как Петр Порошенко вернулся в Украину после месячного отсутствия.

17 декабря следователи Госбюро расследований пытались вручить пятому президенту Украины повестку с вызовом на допрос, однако он сел в авто и уехал.

18 декабря Порошенко полетел в Турцию на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем, а оттуда – в Польшу.

20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Речь идет о деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса и содействии террористическим организациям “ДНР”/”ЛНР”.

6 января Печерский районный суд наложил арест на имущество Порошенко.

Фото: Голос