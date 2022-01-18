Щоб не виграв Путін – Рахманін про загострення внутрішнього протистояння в Україні

Єдиний, хто виграє від внутрішнього протистояння в країні, яке загострилося через оголошення підозри в держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це очільник РФ Володимир Путін.

Таку думку в ефірі Свободи слова на ICTV висловив народний депутат Сергій Рахманін.

– Мені дуже не хотілося б, щоб внутрішнє протистояння в країні перетворилося на внутрішню війну. Тому що єдиний, хто від цього виграє, – це Путін, – зазначив нардеп.

За його словами, ситуація, яка відбувається зараз, є спробою відкрити другий фронт всередині України.

– Це може суттєво ускладнити ситуацію. І в переддень можливої війни, якої не хочеться, але яка дуже реальна, ця ситуація справді може полегшити ворогу життя, – застеріг Сергій Рахманін.

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