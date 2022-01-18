В Печерском районном суде Киева завершилось судебное заседание, во время которого должны были избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Заседание суда по мере пресечения перенесено на 19 января в 14.00. Судебное заседание началось с опозданием утром 17 января.

Прокуратура настаивала на аресте Порошенко. Сам пятый президент накануне заявлял, что не верит, что его арестуют.

Порошенко подозревается в деле о содействии террористическим организациям “ЛДНР” и преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Украины.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но политик уехал от правоохранителей на автомобиле с собственным водителем. В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

Прокуратура просила суд об аресте пятого президента Петра Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Необходимость такой меры аргументировали характером дела, размером нанесенного ущерба и имущественным положением политика.